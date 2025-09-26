De nouveau opposé à Jannik Sinner, ce samedi en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin, Terrence Atmane sait désor­mais à quoi s’at­tendre un peu plus d’un mois après sa défaite en demi‐finales de Cincinnati.

Interrogé par L’Équipe, l’en­traî­neur du joueur fran­çais, Guillaume Peyre, a dévoilé ce qu’il avait dit à son joueur en août dernier dans l’Ohio.

Et la stra­tégie pour­rait ressem­bler à quoi ?

Très simple. Avant qu’il joue son match contre Sinner à Cincinnati en août, j’avais dit à Terence : « Quoi qu’il arrive, tu ne le laisses pas jouer, sinon il va te découper. Donc tu vas être agressif, tu vas taper fort, tu vas me le sortir (laté­ra­le­ment) avec ton coup droit (de gaucher), et faire aussi des coups droits longs de ligne gagnants. »