De nouveau opposé à Jannik Sinner, ce samedi en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Pékin, Terrence Atmane sait désormais à quoi s’attendre un peu plus d’un mois après sa défaite en demi‐finales de Cincinnati.
Interrogé par L’Équipe, l’entraîneur du joueur français, Guillaume Peyre, a dévoilé ce qu’il avait dit à son joueur en août dernier dans l’Ohio.
Et la stratégie pourrait ressembler à quoi ?
Très simple. Avant qu’il joue son match contre Sinner à Cincinnati en août, j’avais dit à Terence : « Quoi qu’il arrive, tu ne le laisses pas jouer, sinon il va te découper. Donc tu vas être agressif, tu vas taper fort, tu vas me le sortir (latéralement) avec ton coup droit (de gaucher), et faire aussi des coups droits longs de ligne gagnants. »
Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 18:19