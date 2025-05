On se souvient tous d’Aryna entrain de prendre une photo pour immor­ta­liser une balle qui avait été mal inter­prété par l’ar­bi­trage élec­tro­nique à Stuttgart. Interrogée à ce sujet, elle a fait le bilan et pense que main­te­nant tout est plus ou moins rentré dans l’ordre.

« La situa­tion à Madrid était bien meilleure. Personnellement, je n’ai constaté aucune erreur. Je sais qu’il y a eu une situa­tion curieuse avec Alexander (Zverev), c’était clai­re­ment une erreur. Je pense qu’ils ont réglé le problème le lende­main. Mes problèmes à Stuttgart étaient pires, car l’ar­bitre est venu véri­fier la marque et a déclaré le ballon hors jeu, alors qu’il était clai­re­ment rentré. Tous les arbitres ne sont pas assez forts pour accepter leurs erreurs et prendre la bonne déci­sion. On fait tous des erreurs, et ce n’est pas grave. Pour l’ins­tant, je préfère le système élec­tro­nique. J’y fais plus confiance qu’aux arbitres. Je pense que c’est mieux, car il y a moins de tension entre le joueur et l’arbitre »