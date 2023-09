Le consul­tant de Bein Sports connait bien Caroline Garcia. À l’issue de la défaite de la Française face à Sakkari ce vendredi à Tokyo, il a tenu à exprimer son sentiment.

« J’ai envie de dire que c’est toujours la même chose. On sort des matchs de Caroline avec beau­coup de frus­tra­tion. Là, elle a pris deux fessées de suite face à Sakkari et ça fait mal d’au­tant qu’elle possède toutes les qualités pour faire mieux. C’est l’une des athlètes les mieux prépa­rées, son service est dans le top 3 mondial, au retour, elle peut être perfor­mante. Tout cela fait que l’on a forcé­ment beau­coup d’at­tentes, et ces attentes en ce moment elles sont loin d’être concré­ti­sées. C’est très très frus­trant quand on connait son potentiel. »