Osaka, sur sa séparation avec Wim Fissette : « Je sentais que j’avais besoin d’une énergie différente »

Présente cette semaine dans la capi­tale améri­caine plus de deux mois après son dernier match disputé à Roland‐Garros (elle a refusé de disputer Wimbledon en raison du retrait des points, ndlr), Naomi Osaka a forcé­ment été inter­rogée sur sa sépa­ra­tion avec l’en­traî­neur depuis 2020, Wim Fissette.

Si la Japonaise est consciente d’avoir perdu l’un des meilleurs coachs au monde, elle avait cepen­dant besoin d’un certain chan­ge­ment au sein de son staff.

« C’est un entraî­neur incroyable et nous ne nous sommes pas séparés en mauvais termes. Je sentais que j’avais besoin d’une énergie diffé­rente. C’est un gars ambi­tieux et je suis sûr qu’il aurait voulu aller à Wimbledon, donc c’était un peu comme deux états d’es­prit diffé­rents. Il me fait sortir des sentiers battus. Chaque fois que je pense que quelque chose va vrai­ment mal, il me fait réaliser que les choses sont beau­coup plus posi­tives qu’elles ne le paraissent. Quand je suis stressée, il se met à danser pour que je me sente mieux. Donc, c’est bien de l’avoir avec moi et de se souvenir de l’époque où j’étais enfant. »