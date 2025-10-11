Jessica Pegula aime décidément bien la Chine.
Après sa belle demi‐finale à Pékin, l’Américaine s’est qualifiée ce samedi pour la finale du WTA 1000 de Wuhan. Et de quelle manière !
Opposée à la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, Pegula, menée 5–2 dans le dernier set, a réussi l’exploit de s’imposer après un jeu décisif d’une grande maîtrise : 2–6, 6–4, 7–6(2), après 2H20 de jeu.
BREATHTAKING 💪— wta (@WTA) October 11, 2025
Jess Pegula battles back from a set down against Sabalenka to win the deciding tiebreak 7–2. An absolute classic in Wuhan !
#WuhanOpen pic.twitter.com/bEXfnfZKnC
Une performance majuscule pour la 6e mondiale qui visera un 10e titre en carrière ce dimanche face à sa compatriote, Coco Gauff, tombeuse de Jasmine Paolini.
Publié le samedi 11 octobre 2025 à 17:54