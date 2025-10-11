AccueilWTAWTA - WuhanPegula réalise un exploit contre Sabalenka et rejoint Gauff en finale
WTA - Wuhan

Pegula réalise un exploit contre Sabalenka et rejoint Gauff en finale

Thomas S
Par Thomas S

-

64
Tennis : Miami 2025 - Atp -

Jessica Pegula aime déci­dé­ment bien la Chine. 

Après sa belle demi‐finale à Pékin, l’Américaine s’est quali­fiée ce samedi pour la finale du WTA 1000 de Wuhan. Et de quelle manière !

Opposée à la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, Pegula, menée 5–2 dans le dernier set, a réussi l’ex­ploit de s’im­poser après un jeu décisif d’une grande maîtrise : 2–6, 6–4, 7–6(2), après 2H20 de jeu. 

Une perfor­mance majus­cule pour la 6e mondiale qui visera un 10e titre en carrière ce dimanche face à sa compa­triote, Coco Gauff, tombeuse de Jasmine Paolini. 

Publié le samedi 11 octobre 2025 à 17:54

Article précédent
Arthur Rinderknech, avant d’af­fronter Vacherot, son cousin, en finale : « Demain, il y aura deux vain­queurs de toute façon. Il y aura un match, bien sûr, mais aujourd’hui, on a tout gagné. On ne pouvait pas gagner plus »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats du Masters 1000 de Shanghai en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.