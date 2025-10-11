Jessica Pegula aime déci­dé­ment bien la Chine.

Après sa belle demi‐finale à Pékin, l’Américaine s’est quali­fiée ce samedi pour la finale du WTA 1000 de Wuhan. Et de quelle manière !

Opposée à la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, Pegula, menée 5–2 dans le dernier set, a réussi l’ex­ploit de s’im­poser après un jeu décisif d’une grande maîtrise : 2–6, 6–4, 7–6(2), après 2H20 de jeu.

BREATHTAKING 💪



Jess Pegula battles back from a set down against Sabalenka to win the deci­ding tiebreak 7–2. An abso­lute classic in Wuhan !

Une perfor­mance majus­cule pour la 6e mondiale qui visera un 10e titre en carrière ce dimanche face à sa compa­triote, Coco Gauff, tombeuse de Jasmine Paolini.