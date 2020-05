Dans le sillage de la déclaration de son ami Marat Safin qui expliquait que le tennis féminin n’était « bankable » que lorsqu’il y avait des joueuses comme Kournikova, Sharapova et Serena Williams, Mikael Youzhny a expliqué que même s’il était sur le circuit, il avait bien du mal à savoir qui composait le top 10 féminin : « Je travaille dans le tennis. Et je ne peux même pas nommer les 10 meilleures femmes. Peut-être que je peux rassembler quelques noms. Mais probablement pas tous et pas dans dans le bon ordre.«