On sait qu’à ce moment de la saison, les organismes sont fatigués. Mais un petit aller‐retour à Riyad, en Arabie Saoudite, peut être agréable surtout s’il s’agit d’être reçu comme un roi pour jouer deux petits sets.
De plus, si à la clé vous concédez une défaite comme cela a été le cas pour Alexander Zverev face à Taylor Fritz, vous pouvez toujours vous amuser à évaluer votre taux horaire, digne des plus grandes fortunes du monde.
❌ Fritz beats Zverev in 58 minutes— Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 15, 2025
💰 About $431 per second for the German, who is knocked out of the tournament’s main drawpic.twitter.com/d3gsYwYINV
Pour l’Allemand, qui a reçu un chèque de 1,5 millions d’euros pour sa participation, c’est du 431 dollars par seconde… rien que ça !
Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 08:10