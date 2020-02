L’histoire de Serena et de Venus Williams va bientôt être adaptée au cinéma. En tout cas, à en croire cette photo, le tournage a déjà démarré et c’est Will Smith qui va interpréter Richard, le père. Le film s’appellera « King Richard » et sortira en novembre prochain aux États-Unis.

Will Smith Appears Unrecognizable As Venus & Serena Williams Father On Set… https://t.co/Z9FIBWr1oT via https://t.co/zstjZK6ka4 — Fashion & Beauty NG (@omnigist1) February 29, 2020