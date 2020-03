Le report de Roland-Garros à l’automne prochain (20 septembre au 4 octobre) va créer un embouteillage dans le calendrier. Ce report signifie qu’il y aura trois tournois du Grand Chelem en trois mois : Wimbledon (29 juin au 12 juillet), l’US Open (24 août au 13 septembre) et donc sept jours plus tard Roland-Garros (20 septembre au 4 octobre). Ce calendrier est-il tenable ?

Difficile de l’imaginer tant la terre battue est une surface exigeante et demandera aux joueurs et joueuses de faire des choix dans leur préparation et programmation. Autrement dit, devront-ils faire une croix sur Roland-Garros ou l’US Open ?