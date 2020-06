Il y a quelques jours, le New York Times dévoilait que l’USTA avait soumis la possibilité d’organiser le tournoi de Cincinnati (216 au 23 août) au sein du complexe de l’US Open à New York afin de favoriser la mise en place d’une quatorzaine des joueurs et des joueuses. L’organisation du tournoi de l’Ohio a publié un communiqué de presse dans lequel elle précise « étudier différents scénarios ».

« La santé et la sécurité des joueurs, des fans, des bénévoles et du personnel seront notre plus grande préoccupation. Afin de s’aligner sur le calendrier décisionnel de l’ATP et la WTA, nous attendons une décision finale sur le statut du tournoi à la mi-juin (le 15 juin), poursuit l’organisation. L’USTA et Cincinnati explorent de multiples scénarios pour le tournoi. L’objectif numéro un est d’organiser le tournoi sous une forme ou une autre cet été. »