Et si le Masters 1000 de Cincinnati, prévu du 17 au 23 août, était organisé à… New York ? Selon une information du New York Times, l’USTA (fédération américaine) aurait proposé à l’ATP et la WTA (il s’agit d’un tournoi mixte) de rassembler les joueurs et les joueuses dans un lieu unique – le centre national Billie Jean King de New York – pendant plus d’un mois afin de faciliter l’organisation d’une quatorzaine et de limiter les déplacements. Cela permettrait aux joueurs et joueuses étrangers de rester au même endroit pendant leur venue aux Etats-Unis.

Cette proposition a pour but de sauver les tournois de Cincinnati et de l’US Open. Les dates resteraient inchangées (17 au 23 août pour Cincinnati et 31 août au 13 septembre pour l’US Open). Comme le souligne le quotidien américain, une autre interrogation réside dans la volonté des joueurs et de joueuses de se rendre dans la Big Apple qui a été l’un des épicentres de la pandémie de Covid-19. Les deux tournois pourraient avoir lieu à huis clos.

Bethanie Mattek-Sands, ancienne numéro 1 mondiale de double, approuve cette idée : « J’apprécie que tout le monde cherche de solutions dans ces circonstances. Nous n’avons pas vraiment de règles dans les règlements pour cette situation. Mettre deux grands tournois au même endroit va dans le bon sens, car ça permettrait de contrôler un peu plus facilement. » Affaire à suivre…