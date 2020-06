Zoom a fait fureur lors du confinement. Et l’ATP qui travaille quotidiennement pour parvenir à trouver des solutions pour la saison 2020 a donc décidé d’utiliser cette technologie pour dévoiler au maximum de champions le nouveau calendrier.

A noter que les coachs seront conviés à une autre réunion virtuelle qui elle est programmée le 18 juin.

Entre temps, l’ATP devrait faire son annonce officielle concernant le calendrier 2020, le lundi 15.

Cette première quinzaine du mois de juin sera donc plutôt dense d’autant qu’il y a quelques semaines Andrea Gaudenzi avait expliqué vouloir se prononcer le 1er juin.

Au final, avec l’évolution « positive » de la pandémie, on comprend aisément qu’il a préfère retarder sa décision et donc éviter une précipitation qui n’a plus de sens.

Beaucoup de rumeurs circulent, sur la tournée américaine, l’US Open, alors que du côté de Roland-Garros, l’unique inconnue pour l’instant reste la capacité d’accueillir ou non des spectateurs.