Une panne d’élec­tri­cité géné­ra­lisée frappe en ce moment même l’Espagne et le Portugal. Impossible donc d’uti­liser l’ar­bi­trage élec­tro­nique lors des matchs du jour du Masters 1000 de Madrid, inter­rompus pour l’ins­tant. La rencontre entre Grigor Dimitrov et Jacob Fearnley a notam­ment été suspendue en raison du blocage de la skycam juste au‐dessus du terrain.

L’organisation s’est chargée d’alerter le public concer­nant cette situa­tion déli­cate et tota­le­ment inattendue.

El #MMOPEN se ha visto afec­tado por el apagón eléc­trico general, estamos traba­jando para resta­blecer la norma­lidad lo antes posible.



April 28, 2025

« Le Mutua Madrid Open a été affecté par la panne géné­rale de courant, nous travaillons à réta­blir la norma­lité le plus rapi­de­ment possible. Nous vous tien­drons informés via les réseaux sociaux. »