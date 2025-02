Alors que la sortie plus que viru­lente de Reilly Opelka à propos des matchs en double a beau­coup fait réagir, à commencer par les inté­ressés comme Rohan Bopanna, l’an­cienne cham­pionne, Billie Jean King, a tenu à apporter publi­que­ment son soutien à cette disci­pline et au joueur indien, qui a publié un magni­fique message à propos de l’im­por­tance de la diver­sité dans le tennis.

This. 👏



Cheers to @rohanbopanna for this take on doubles tennis. Every player matters, and it is great that he conti­nues to make a very posi­tive contri­bu­tion to his commu­nity. https://t.co/e76td0e9Ru