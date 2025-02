Opposé pour la première fois de sa carrière au Français Giovanni Mpetshi Perricard, ce mercredi au deuxième tour de l’ATP 500 de Dubaï, Daniil Medvedev a fait parler toute sa science du jeu pour venir à bout de celui qui est désor­mais consi­déré par le meilleur serveur du circuit : 6–4, 6–4, en 1h25 de jeu.

Interrogé sur le court après la rencontre, le Russe a expliqué en quoi faire face à des services à 230 km/h et plus permet­tait de ne pas trop se prendre la tête.

« D’une certaine manière, c’est plus diffi­cile de retourner un service à 230 km/h qu’à 190. Mais quand c’est à 190, on a peu de temps pour réflé­chir à ce qu’on fait. Ici, on n’a pas le temps, donc on fait appel à de purs réflexes. Parfois, ça faci­lite la vie de ne pas trop réflé­chir. Si on ne retourne pas, on n’est même pas déçu. Lorsque j’ai raté des retours sur des deuxièmes services, j’étais déçu. On essaie juste de faire de son mieux. J’ai plutôt bien réussi aujourd’hui (mercredi). »