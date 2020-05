Reverra-t-on du tennis cette saison ? La question anime tous les observateurs et Peter Fleming, ancien huitième mondial, a fait part de ses doutes sur Tennis.com concernant l’enchaînement qui sera demandé aux joueurs et donc le risque de blessure : « Nous espérons revoir du tennis à un moment donné cette année. Mais ça semble de plus en plus difficile… Il faut espérer que le calendrier comprenne des tournois de moindre envergure qui offriront des semaines de repos aux meilleurs joueurs car personne ne peut jouer plus de quatre ou cinq semaines d’affilée, même en pleine forme et encore moins après une mise à pied de cinq ou six mois. »

L’Américain, quart de finaliste à Wimbledon en 1980, se montre également sceptique sur la capacité des tournois à survivre à un possible huis clos : « Vu la façon dont les choses se passent, je ne suis pas sûr que nous reverrons du public dans les tournois de tennis pendant plusieurs mois voire pas du tout cette année. J’espère que je me trompe évidemment, mais quelque chose de profond doit changer avant que le public soit de nouveau accepté. La NBA peut survivre grâce aux seuls revenus des droits TV, car les contrats sont très importants. La tennis n’a pas autant de chance, alors la question est de savoir si les tournois peuvent gagner de l’argent sans les fans et survivre. J’en doute. Je ne sais pas qui serait prêt à payer la note juste pour offrir aux téléspectateurs un nouveau contenu. »