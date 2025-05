Finaliste à Roland Garros 2024, Jasmine Paolini ne souhaite pas se mettre de pres­sion quant à sa future pres­ta­tion sur sa surface de coeur.

Pour l’Italienne, qui dispu­tera son premier tour au WTA 1000 de Rome ce jeudi 8 mai, le tournoi du Grand Chelem Français fait avant tout réfé­rence à son idole Rafael Nadal, avec qui son coach Marc Lopez a eu l’hon­neur de partager le court, comme annoncé à Gazetta.it.

« Je suis égale­ment née sur la terre battue et si je devais jouer le match de ma vie, je le ferais sur cette surface. Marc et Rafa ont vécu des choses incroyables. Il m’a parlé un peu de leurs expé­riences dans leurs carrières et je suis très fascinée par ce que Nadal a réussi à faire. Remporter 14 fois Roland Garros…. Je pense que c’est l’un des records les plus fous de l’his­toire du sport, inhumain. »