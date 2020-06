La saison 2020 reprendra-t-elle ? La question n’en finit plus de susciter de nombreux débats et Judy Murray a donné son avis à la BBC. La mère d’Andy et Jamie Murray milite pour un retour en 2021 : « Nous devrions juste arrêter et reprendre en début d’année prochaine. Ce serait plus juste pour tout le monde. J’ai l’impression que tant qu’il n’y aura pas de vaccin, il sera presque impossible d’avoir l’ensemble des joueurs quelque part. »

L’ancienne capitaine britannique de Fed Cup ajoute ensuite : « C’est tellement difficile car chacun voit les choses de manière différente. Je crois qu’il y avait plus de 400 joueurs lors de la réunion Zoom avec l’ATP, tout le monde discutait de ce qu’il pensait d’une reprise et certains veulent absolument rejouer alors que d’autres se veulent plus prudents. Je n’aimerais pas être directeur de tournoi. »

Le suspense doit prendre fin ce lundi 15 juin puisque les instances dirigeantes doivent annoncer officiellement le nouveau calendrier qui est suspendu jusqu’au 31 juillet. L’US Open est notamment au centre de toutes les attentions puisque les mesures envisagées par l’USTA sont jugées « extrêmes » par Novak Djokovic.