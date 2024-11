Le joueur russe ne parle pas pour rien dire. Il s’ex­prime souvent via les réseaux quand il est choqué ou quand l’ac­tua­lité du tennis est brûlante. C’est un peu le cas depuis que l’af­faire Swiatek a éclaté.

Par un simple tweet sur X, cet ancien cham­pion a eu une réflexion assez réaliste sur les consé­quences de cet évènement.

And the sad part to all of this is that young and upco­ming players(12–16 years old) look at they idols and think maybe it’s normal to use steroids in the future and get away with this🤷‍♂️! Current players setting bad examples for young generations