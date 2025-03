Accusée de négli­gence voire de complai­sance par plusieurs obser­va­teurs concer­nant la gestions des cas Jannik Sinner et Iga Swiatek, tous deux contrôlés posi­tifs lors de tests anti­do­pages avant d’être inno­centés, l’Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis (ITIA) s’est récem­ment exprimée par la voix de sa direc­trice, Karen Moorhouse.

Et selon elle, il y a essen­tiel­le­ment une incom­pré­hen­sion de la part du public.

« On a cru à tort que nous annon­cions des tests posi­tifs, alors qu’en réalité, nous annon­cions des suspen­sions provi­soires. Dans le cas de Sinner comme dans celui de Swiatek, les règles ont été respec­tées : Les joueurs ont déposé un recours contre la suspen­sion provi­soire dans le délai de 10 jours prévu par notre règle­ment et, l’appel ayant été couronné de succès, les suspen­sions provi­soires n’ont pas été rendues publiques. Certains sports, comme l’ath­lé­tisme, décident d’an­noncer immé­dia­te­ment les suspen­sions provi­soires. D’autres, notam­ment les sports collec­tifs, ne les annoncent jamais. Le tennis, pour l’ins­tant, s’est donné la règle des dix jours, on verra, à l’avenir cette règle pour­rait aussi changer. Il n’y avait aucune justi­fi­ca­tion pour pour­suivre un membre de son entou­rage, car l’hypothèse, à savoir l’intentionnalité de la prise de substances dopantes, manquait. »