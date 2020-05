La fusion entre l’ATP et la WTA fait toujours parler. Depuis la prise de parole de Roger Federer sur Twitter pour réclamer une telle avancée, joueurs, joueuses, dirigeants se sont exprimés sur le sujet. C’est le cas de Johanna Konta.

Membre du conseil des joueuses à la WTA, la Britannique (triple demi-finaliste en Grand Chelem) est revenue sur cette idée dans les colonnes du DailyMail et elle met en garde aussi contre les difficultés que cette fusion pourrait rencontrer : « Pour moi, je ne comprends pas comment ce ne serait pas d’égal à égal, car si nous parlons de ça, est-ce que ça veut dire que nous valons moins que les hommes ? Il faut une fusion égalitaire car c’est ce que nous sommes. Billie Jean King l’a devancé (Roger Federer) il y a longtemps. C’est quelque chose dont on parle depuis des années, mais le fait que Roger l’ait fait, cela a attiré l’attention sur ce problème. Je pense vraiment qu’à long terme, il est logique que ce soit un seul circuit. Je sais qu’il y aura beaucoup de gens qui ne voudront pas que ça se fasse, mais aussi beaucoup qui le souhaiteront. Je pense qu’il y a un long chemin entre le moment où on en parle et le moment où cela arrivera. Nous devons voir ce que les gens en costume sont capables de trouver. »