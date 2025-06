Lors d’un post sur ses réseaux sociaux, Patrick Mouratoglou, qui a entrainé Serena Williams, Simona Halep et main­te­nant Naomi Osaka, a déclaré qu’il ne pour­rait pas coacher une cham­pionne s’il ne l’ad­mi­rait pas.

« Je pense qu’il est abso­lu­ment néces­saire d’avoir cette admi­ra­tion pour son joueur ou sa joueuse parce qu’il ou elle va la ressentir à chaque seconde. Je ne pense pas qu’il soit contra­dic­toire d’être admi­ratif de son joueur et d’être en posi­tion d’au­to­rité en même temps. Je pense qu’on peut faire les deux. Je ne travaille­rais jamais avec une joueuse si je ne l’ad­mi­rais pas. Si vous regardez Naomi, avec qui je travaille, je l’ad­mire beau­coup. Je pense que c’est (Osaka) une joueuse incroyable. Quand je la regarde jouer, j’éprouve un plaisir incroyable, parce que j’aime son jeu. Et je pense que c’est très impor­tant. Et cela n’en­lève rien à l’autorité. »