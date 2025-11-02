Avant son entrée en lice réussie (6−1, 6–2 face à Madison Keys) sur le Masters féminin qui a lieu à Riyad, en Arabie Saoudite, Iga Swiatek s’est longue­ment exprimée sur Rafael Nadal en confé­rence de presse.

Et à l’écouter, la Polonaise n’a toujours pas digéré la retraite de l’homme aux 14 Roland‐Garros.

« Franchement, Rafa me manque énor­mé­ment. J’ai regardé quelques vidéos par hasard et je me suis dit que j’ai­me­rais telle­ment revoir ça en direct. Heureusement, j’ai eu la chance de jouer au tennis peut‐être en même temps que lui, ce qui m’a permis de vivre cette expé­rience et de trouver l’ins­pi­ra­tion. C’est sans aucun doute lui qui m’a le plus inspirée au monde. »