AccueilATP - WTALe cri du coeur d'Iga Swiatek : "Franchement, Rafael Nadal me manque...
ATP - WTA

Le cri du coeur d’Iga Swiatek : « Franchement, Rafael Nadal me manque énor­mé­ment. J’ai regardé quelques vidéos de lui par hasard et je me suis dit que j’ai­me­rais telle­ment revoir ça en direct »

Thomas S
Par Thomas S

-

9

Avant son entrée en lice réussie (6−1, 6–2 face à Madison Keys) sur le Masters féminin qui a lieu à Riyad, en Arabie Saoudite, Iga Swiatek s’est longue­ment exprimée sur Rafael Nadal en confé­rence de presse. 

Et à l’écouter, la Polonaise n’a toujours pas digéré la retraite de l’homme aux 14 Roland‐Garros. 

« Franchement, Rafa me manque énor­mé­ment. J’ai regardé quelques vidéos par hasard et je me suis dit que j’ai­me­rais telle­ment revoir ça en direct. Heureusement, j’ai eu la chance de jouer au tennis peut‐être en même temps que lui, ce qui m’a permis de vivre cette expé­rience et de trouver l’ins­pi­ra­tion. C’est sans aucun doute lui qui m’a le plus inspirée au monde. »

Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 16:16

Article précédent
Vladimir Voltchkov (ex‐25e mondial) prévient Valentin Vacherot : « Le circuit ATP, ce n’est pas comme jouer des Challengers. On pense que c’est diffi­cile de grimper au sommet. Mais en réalité, y rester est deux fois plus difficile »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.