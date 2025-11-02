Avant son entrée en lice réussie (6−1, 6–2 face à Madison Keys) sur le Masters féminin qui a lieu à Riyad, en Arabie Saoudite, Iga Swiatek s’est longuement exprimée sur Rafael Nadal en conférence de presse.
Et à l’écouter, la Polonaise n’a toujours pas digéré la retraite de l’homme aux 14 Roland‐Garros.
« Franchement, Rafa me manque énormément. J’ai regardé quelques vidéos par hasard et je me suis dit que j’aimerais tellement revoir ça en direct. Heureusement, j’ai eu la chance de jouer au tennis peut‐être en même temps que lui, ce qui m’a permis de vivre cette expérience et de trouver l’inspiration. C’est sans aucun doute lui qui m’a le plus inspirée au monde. »
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 16:16