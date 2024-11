L’ancien numéro 4 mondial, Greg Rusedski, a donné son avis sur la suspen­sion d’un mois seule­ment d’Iga Swiatek, contrôlée posi­tive à une substance inter­dite en août dernier suite à une conta­mi­na­tion dite « involontaire ».

This is all true, but I think the main issue is the speed of dealing with the posi­tive tests. Other players have been in the same situa­tion & it has not been dealt with in the same manner. As an athlete under WADA , you are 100% liable no matter how you are conta­mi­nated. https://t.co/bvhtBiXbKq