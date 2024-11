Invitée du dernier épisode du podcast de Rennae Stubbs, l’ex‐numéro 9 mondiale Andrea Petkovic a évoqué les gros écarts de points au clas­se­ment ATP dans le top 5.

« J’ai regardé le top 5 aujourd’hui, et ce qui m’a sauté aux yeux, c’est que Taylor est numéro 4, Daniil Medvedev numéro 5, et qu’ils ont à peu près 5 000 points. Carlos et Zverev ont environ 7 000 points et Jannik en a presque 12 000. Je pense donc que Carlos, Sascha et Jannik se sont démar­qués en tête du peloton. Et les points sont révé­la­teurs, car 2 000 points entre Carlos et Taylor et Daniil, c’est l’équi­valent d’un titre du Grand Chelem pour eux avec une défaite au premier tour pour Alcaraz, ce qui n’ar­ri­vera pas. C’est une grande diffé­rence. Et c’est fou que Sinner ait autant d’avance. La ques­tion que je vous pose est donc la suivante : est‐ce que les autres sont si mauvais ou est‐ce que ces gars sont put*** de bons ? »