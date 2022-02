Iga Swiatek a une nouvelle fois parlé de l’im­por­tance de Rafael Nadal dans son déve­lop­pe­ment. Lorsqu’elle sera plus expé­ri­menté, la lauréate de Roland‐Garros 2020 compte bien se montrer aussi classe avec les jeunes joueurs que son idole l’a été avec elle.

« Je pense qu’il est très impor­tant de partager l’ex­pé­rience que vous avez. Je ne dis pas que je suis la bonne personne pour le faire parce que je ne suis sur le circuit que depuis deux ou trois ans, mais il y a des joueurs plus expé­ri­mentés que moi. J’ai envoyé des messages à d’autres athlètes qui sont les meilleurs de leur temps et je pense qu’ils m’ont beau­coup soutenue et inspirée. Je parle de Rafael Nadal, par exemple. Si je suis à sa place à l’avenir, je veux utiliser ma voix pour aider quel­qu’un ou rendre les choses plus faciles pour les jeunes athlètes. »