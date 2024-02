La Grèce n’avait pas connu cette situa­tion depuis plusieurs années. Stefanos Tsitsipas a quitté le top 10 ATP depuis le début de la semaine, et Maria Sakkari n’est elle aussi plus dans le top 10 WTA.

Un évène­ment qui génèrent évidem­ment quelques remarques désa­gréables en Grèce, ce qui a le don d’agacer Maria Sakkari.

Le média Grec Tennis24 s’est empressé de relayer cette nouvelle peu joyeuse pour le tennis Grec, en disant ceci sur X : « Un creux histo­rique pour la Grèce dans les clas­se­ments masculin et féminin au cours des deux dernières années et demie. Tsitsipas et Sakkari ont quitté le top 10, occu­pant respec­ti­ve­ment la 11e place du clas­se­ment ATP et du clas­se­ment WTA à compter d’aujourd’hui. »

Ce a quoi Maria Sakkari a sèche­ment répondu : « Réfléchissez‐vous beau­coup avant d’écrire ça ? À cause de ce genre de remarques, le tennis n’ira pas de l’avant dans notre pays. Vous êtes risible ! »

Το σκεφτήκατε πολύ αυτό πριν το γράψετε ; Για αυτό το τέννις δε θα πάει μπροστά στη χώρα μας. Είστε για γέλια ! — Maria Sakkari (@mariasakkari) February 19, 2024

Elle a d’ailleurs répondu de la plus belle des manières, sur le court, en battant Emma Navarro pour son entrée en lice à Dubaï, ce qui lui assure de retrouver le top 10 la semaine prochaine.