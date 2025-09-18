Nouveau capi­taine de la Team World pour la neuvième édition de la Laver Cup à San Francisco ce week‐end (19 au 21 septembre), Andre Agassi a encensé le prin­cipal atout de l’équipe adverse (la Team Europe) : Carlos Alcaraz.

« Nous sortons d’une géné­ra­tion avec Novak, Roger et Rafa, et si vous prenez le meilleur de chacun d’entre eux, c’est comme si cela s’était trans­formé en une seule personne. Il peut défendre comme Novak. Il a des mains douces et un toucher comme Federer, et il peut générer des tours par minute et un rythme comme Rafa. Et vous avez la vitesse, tant en attaque qu’en défense. Il a la passion qui le motive tout le temps. Il a en quelque sorte tout ce qu’il faut. Ce qu’il faut espérer, c’est qu’il soit trop créatif sur le terrain. On espère qu’il fran­chira cette ligne de temps en temps pour nous donner de l’espoir. »