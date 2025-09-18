Accueil6 Kings Slam"Ils ont dû être très mécontents de Rune et Medvedev l'année dernière...
« Ils ont dû être très mécon­tents de Rune et Medvedev l’année dernière pour ne pas les avoir appelés et avoir convoqué Tsitsipas, qui est en très mauvaise forme depuis le début de l’été », remarque José Moron

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Alors qu’elle ambi­tionne de réunir les six meilleurs joueurs du monde avec son exhi­bi­tion « 6 Kings Slam », l’Arabie Saoudite a remplacé Jack Draper, forfait jusqu’à la fin de saison, par Stefanos Tsitsipas.

Un choix qui a notam­ment fait réagir le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 85 000 personnes sur le réseau social X. 

« Ils ont dû être très mécon­tents de Rune et Medvedev l’année dernière pour ne pas les avoir appelés et avoir convoqué Tsitsipas, qui est en très mauvaise forme depuis le début de l’été. »

A noter que Tsitsipas rejoint sur la ligne de départ Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev et Taylor Fritz. 

Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 11:49

