Alors qu’elle ambi­tionne de réunir les six meilleurs joueurs du monde avec son exhi­bi­tion « 6 Kings Slam », l’Arabie Saoudite a remplacé Jack Draper, forfait jusqu’à la fin de saison, par Stefanos Tsitsipas.

Un choix qui a notam­ment fait réagir le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 85 000 personnes sur le réseau social X.

« Ils ont dû être très mécon­tents de Rune et Medvedev l’année dernière pour ne pas les avoir appelés et avoir convoqué Tsitsipas, qui est en très mauvaise forme depuis le début de l’été. »

A noter que Tsitsipas rejoint sur la ligne de départ Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev et Taylor Fritz.