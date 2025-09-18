Alors qu’elle ambitionne de réunir les six meilleurs joueurs du monde avec son exhibition « 6 Kings Slam », l’Arabie Saoudite a remplacé Jack Draper, forfait jusqu’à la fin de saison, par Stefanos Tsitsipas.
Un choix qui a notamment fait réagir le journaliste espagnol José Moron, suivi par plus de 85 000 personnes sur le réseau social X.
« Ils ont dû être très mécontents de Rune et Medvedev l’année dernière pour ne pas les avoir appelés et avoir convoqué Tsitsipas, qui est en très mauvaise forme depuis le début de l’été. »
A noter que Tsitsipas rejoint sur la ligne de départ Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev et Taylor Fritz.
Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 11:49