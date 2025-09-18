Membre histo­rique de la Team Europe en Laver Cup, Alexander Zverev va connaître un nouveau capi­taine à l’oc­ca­sion de la neuvième édition à San Francisco ce week‐end (19 au 21 septembre), en la personne de Yannick Noah.

« Je pense que ce sera très diffé­rent avec Yannick. Surtout que nous avons beau­coup de nouveaux joueurs dans l’équipe, beau­coup de nouveaux visages. J’espère pouvoir les guider un peu vers ce que repré­sente réel­le­ment la Laver Cup et vers les émotions qu’ils ressen­ti­ront sur le court », a réagi le numéro 3 mondial au micro du tournoi.