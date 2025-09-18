Membre historique de la Team Europe en Laver Cup, Alexander Zverev va connaître un nouveau capitaine à l’occasion de la neuvième édition à San Francisco ce week‐end (19 au 21 septembre), en la personne de Yannick Noah.
« Je pense que ce sera très différent avec Yannick. Surtout que nous avons beaucoup de nouveaux joueurs dans l’équipe, beaucoup de nouveaux visages. J’espère pouvoir les guider un peu vers ce que représente réellement la Laver Cup et vers les émotions qu’ils ressentiront sur le court », a réagi le numéro 3 mondial au micro du tournoi.
Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 11:21