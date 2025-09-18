AccueilATPBorg s'interroge encore sur Sinner : "Si cela ne s'était produit qu'une...
Borg s’in­ter­roge encore sur Sinner : « Si cela ne s’était produit qu’une fois… Mais cela s’est produit deux fois. Je trouve cela très étrange »

Lors d’une inter­view accordée à la BBC, où il a notam­ment évoqué son cancer à la pros­tate, Bjorn Borg est égale­ment revenu sur l’af­faire Sinner. 

« Je pense que j’ai été très surpris quand j’ai lu cela. Cela s’est produit deux fois (il y a eu deux tests anti­do­pages posi­tifs, ndlr). Je veux dire, si cela s’était produit une fois… mais cela s’est produit deux fois. Je trouve donc cela très étrange. Je ne sais pas vrai­ment ce qui s’est passé. J’espère vrai­ment que rien de grave ne s’est produit », a déclaré la légende suédoise dans des propos rapportés par Tennis365.

Pour rappel, Jannik Sinner a été suspendu trois mois entre février et mai après avoir prouvé qu’il avait été conta­miné de manière involontaire. 

