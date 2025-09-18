Lors d’une interview accordée à la BBC, où il a notamment évoqué son cancer à la prostate, Bjorn Borg est également revenu sur l’affaire Sinner.
« Je pense que j’ai été très surpris quand j’ai lu cela. Cela s’est produit deux fois (il y a eu deux tests antidopages positifs, ndlr). Je veux dire, si cela s’était produit une fois… mais cela s’est produit deux fois. Je trouve donc cela très étrange. Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé. J’espère vraiment que rien de grave ne s’est produit », a déclaré la légende suédoise dans des propos rapportés par Tennis365.
Pour rappel, Jannik Sinner a été suspendu trois mois entre février et mai après avoir prouvé qu’il avait été contaminé de manière involontaire.
Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 10:57