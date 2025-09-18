Contraint à l’abandon au premier tour de l’ATP 250 de Chengdu ce jeudi, Gaël Monfils a quitté le court la tête basse, dépité.

Alors qu’il bataillait face à Alexander Shevchenko, et qu’il avait remporté le premier set au tie‐break, le Français de 39 ans s’est tordu la cheville en chutant dans la deuxième manche avant de jeter l’éponge en début de troisième.

Battu lors de ses cinq derniers matchs, Monfils n’a plus remporté de match depuis sa victoire contre Ugo Humbert au premier tour de Wimbledon le 1er juillet dernier.

Gael Monfils retired at 0–1 (0−30) down in set 3 vs Alexander Shevcenko .



Hurt his foot / ankle earlier and couldn’t continue. https://t.co/n2hoYHLsNs pic.twitter.com/Dy9EJyvqVH — edgeAI (@edgeAIapp) September 18, 2025

Reste à savoir s’il pourra pour­suivre la tournée asiatique…