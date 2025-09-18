AccueilATPATP - ChengduCoup dur et inquiétude pour Monfils...
ATP - Chengdu

Coup dur et inquié­tude pour Monfils…

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Contraint à l’abandon au premier tour de l’ATP 250 de Chengdu ce jeudi, Gaël Monfils a quitté le court la tête basse, dépité. 

Alors qu’il bataillait face à Alexander Shevchenko, et qu’il avait remporté le premier set au tie‐break, le Français de 39 ans s’est tordu la cheville en chutant dans la deuxième manche avant de jeter l’éponge en début de troisième. 

Battu lors de ses cinq derniers matchs, Monfils n’a plus remporté de match depuis sa victoire contre Ugo Humbert au premier tour de Wimbledon le 1er juillet dernier. 

Reste à savoir s’il pourra pour­suivre la tournée asiatique…

Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 12:53

