À San Francisco ce week‐end (19 au 21 septembre), Yannick Noah va vivre sa grande première en tant que capitaine de la Team Europe.
Lors d’une interview accordée à Eurosport, le Français a évoqué le plus grand souvenir qu’il a de la Laver Cup (compétition créée en 2017 par Federer et son agent, Tony Godsick).
« C’était nouveau, donc comme à chaque fois qu’il y a quelque chose de nouveau, il y a cette espèce de curiosité, un peu de scepticisme même parfois, je ne le cache pas. Mais c’est une épreuve vraiment à part dans le calendrier. Là où j’ai vraiment craqué, c’était la dernière de Roger (en 2022, ndlr). Je savais qu’ils s’entendaient bien avec Rafa mais ce lien‐là, cette émotion, pfiou… Je suis dit ‘tiens, il se passe quelque chose dans cette compétition’. C’est vraiment ce que j’ai retrouvé, le côté équipe, comme pour la Ryder Cup de golf. Les conditions sont excellentes, il y a les meilleurs joueurs du monde donc, fatalement, c’est intéressant. »
Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 13:12