À San Francisco ce week‐end (19 au 21 septembre), Yannick Noah va vivre sa grande première en tant que capi­taine de la Team Europe.

Lors d’une inter­view accordée à Eurosport, le Français a évoqué le plus grand souvenir qu’il a de la Laver Cup (compé­ti­tion créée en 2017 par Federer et son agent, Tony Godsick).

« C’était nouveau, donc comme à chaque fois qu’il y a quelque chose de nouveau, il y a cette espèce de curio­sité, un peu de scep­ti­cisme même parfois, je ne le cache pas. Mais c’est une épreuve vrai­ment à part dans le calen­drier. Là où j’ai vrai­ment craqué, c’était la dernière de Roger (en 2022, ndlr). Je savais qu’ils s’en­ten­daient bien avec Rafa mais ce lien‐là, cette émotion, pfiou… Je suis dit ‘tiens, il se passe quelque chose dans cette compé­ti­tion’. C’est vrai­ment ce que j’ai retrouvé, le côté équipe, comme pour la Ryder Cup de golf. Les condi­tions sont excel­lentes, il y a les meilleurs joueurs du monde donc, fata­le­ment, c’est intéressant. »