De passage dans l’émis­sion « Retour gagnant » sur Eurosport, le coach de perfor­mance Ronan Lafaix sa salué la carrière de Daniil Medvedev et exprimé un regret pour Gilles Simon, qu’il a accom­pagné par le passé.

« Respect à lui. Pour un gars comme ça, faire cette carrière… Il a été numéro 1 mondial, il a gagné un Grand Chelem. Je trouve ça fabu­leux. Gilles Cervara a fait un travail monu­mental avec lui, et il est aussi accom­pagné d’une prépa­ra­trice mentale. Je pense que la tech­nique, le physique et le mental doivent être travaillés en même temps. C’est le trio gagnant. Quelle est la diffé­rence entre un Gilles Simon et Daniil Medvedev ? Pour les gens qui regardent, il n’y a pas une énorme diffé­rence dans le jeu. Ils sont intel­li­gents tous les deux, ils jouent d’une certaine façon. C’est la croyance qu’on peut le faire. »