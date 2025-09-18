De passage dans l’émission « Retour gagnant » sur Eurosport, le coach de performance Ronan Lafaix sa salué la carrière de Daniil Medvedev et exprimé un regret pour Gilles Simon, qu’il a accompagné par le passé.
« Respect à lui. Pour un gars comme ça, faire cette carrière… Il a été numéro 1 mondial, il a gagné un Grand Chelem. Je trouve ça fabuleux. Gilles Cervara a fait un travail monumental avec lui, et il est aussi accompagné d’une préparatrice mentale. Je pense que la technique, le physique et le mental doivent être travaillés en même temps. C’est le trio gagnant. Quelle est la différence entre un Gilles Simon et Daniil Medvedev ? Pour les gens qui regardent, il n’y a pas une énorme différence dans le jeu. Ils sont intelligents tous les deux, ils jouent d’une certaine façon. C’est la croyance qu’on peut le faire. »
Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 13:48