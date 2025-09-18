Redescendu au 24e rang mondial à cause de quelques bles­sures et d’un niveau de jeu moins percu­tant, Ugo Humbert, récem­ment séparé de Fabrice Martin, a décidé de rappeler son ancien entraî­neur avec qui il a tout gagné ou presque : Jérémy Chardy.

Une déci­sion forte de la part du joueur fran­çais qui va jouer gros sur cette fin de saison 2025 avec beau­coup de points à défendre (fina­liste sur l’ATP 500 de Tokyo et le Masters 1000 de Paris).

Ugo Humbert a demandé à son ancien entraî­neur Jérémy Chardy de l’ac­com­pa­gner pour la tournée asia­tique à Tokyo et Shanghai.https://t.co/gXwBzgP3nh — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) September 18, 2025

Pour rappel, les deux hommes étaient séparés depuis l’Open d’Australie en début d’année. Une annonce qui avait d’ailleurs surpris beau­coup d’observateurs.