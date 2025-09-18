AccueilATPEn difficulté, Ugo Humbert prend une decison forte pour la fin de...
ATPFrance

En diffi­culté, Ugo Humbert prend une decison forte pour la fin de saison

Thomas S
Par Thomas S

-

288

Redescendu au 24e rang mondial à cause de quelques bles­sures et d’un niveau de jeu moins percu­tant, Ugo Humbert, récem­ment séparé de Fabrice Martin, a décidé de rappeler son ancien entraî­neur avec qui il a tout gagné ou presque : Jérémy Chardy.

Une déci­sion forte de la part du joueur fran­çais qui va jouer gros sur cette fin de saison 2025 avec beau­coup de points à défendre (fina­liste sur l’ATP 500 de Tokyo et le Masters 1000 de Paris).

Pour rappel, les deux hommes étaient séparés depuis l’Open d’Australie en début d’année. Une annonce qui avait d’ailleurs surpris beau­coup d’observateurs.

Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 14:21

Article précédent
Ronan Lafaix, ancien coach de Simon : « Quelle est la diffé­rence entre un Gilles Simon et Daniil Medvedev, qui a été numéro 1 mondial et qui a gagné un Grand Chelem ? »
Article suivant
Grosse inquié­tude pour Ben Shelton

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.