Redescendu au 24e rang mondial à cause de quelques blessures et d’un niveau de jeu moins percutant, Ugo Humbert, récemment séparé de Fabrice Martin, a décidé de rappeler son ancien entraîneur avec qui il a tout gagné ou presque : Jérémy Chardy.
Une décision forte de la part du joueur français qui va jouer gros sur cette fin de saison 2025 avec beaucoup de points à défendre (finaliste sur l’ATP 500 de Tokyo et le Masters 1000 de Paris).
Pour rappel, les deux hommes étaient séparés depuis l’Open d’Australie en début d’année. Une annonce qui avait d’ailleurs surpris beaucoup d’observateurs.
Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 14:21