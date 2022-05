Considéré logi­que­ment comme l’un des favoris pour remporter Roland‐Garros malgré son jeune âge (19 ans) et son inex­pé­rience des matchs en cinq sets, Carlos Alcaraz devra égale­ment se coltiner des légendes comme Rafael Nadal et Novak Djokovic, deux joueurs qu’il vient de battre, coup sur coup, sur le Masters 1000 de Madrid.

D’ailleurs, récem­ment, le jeune espa­gnol a tenu à réta­blir une certaine vérité à propos du numéro 1 mondial qui n’est, selon lui, pas assez estimé vis‐à‐vis de son service. « Djokovic n’est pas consi­déré comme un grand serveur, et pour­tant, il est le joueur qui m’a posé le plus de problème sur sa mise en jeu. J’ai eu beau­coup de mal à le retourner à Madrid, je ne pouvais pas lire ses trajec­toires de service et c’est ce qui m’a le plus impressionné. »