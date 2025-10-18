Lors d’une interview accordée à Marca, Carlos Alcaraz a été interrogé sur la possibilité d’atteindre un jour les chiffres du Big 3 en Grand Chelem. Et il n’a pas nié cette ambition.
Question : « À 22 ans, vous avez déjà remporté six titres du Grand Chelem, soit plus que Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer au même âge. Vous êtes en route pour remporter plus de 20 titres. »
« Si on se projette dans 10 ans, c’est vrai que c’est probable. Je ne tiens rien pour acquis, car chaque année est différente. Les joueurs progressent, de nouveaux joueurs apparaissent et c’est plus compliqué. J’espère continuer sur cette lancée, mais en tennis, il faut donner le meilleur de soi‐même à chaque saison et c’est ce qu’il y a de plus difficile. »
Publié le samedi 18 octobre 2025 à 12:08