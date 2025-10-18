AccueilATPAlcaraz sur la possibilité d'égaler Federer, Nadal ou Djokovic : "Si on...
Alcaraz sur la possi­bi­lité d’égaler Federer, Nadal ou Djokovic : « Si on se projette dans 10 ans, c’est vrai que c’est probable »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Lors d’une inter­view accordée à Marca, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur la possi­bi­lité d’at­teindre un jour les chiffres du Big 3 en Grand Chelem. Et il n’a pas nié cette ambition. 

Question : « À 22 ans, vous avez déjà remporté six titres du Grand Chelem, soit plus que Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer au même âge. Vous êtes en route pour remporter plus de 20 titres. »

« Si on se projette dans 10 ans, c’est vrai que c’est probable. Je ne tiens rien pour acquis, car chaque année est diffé­rente. Les joueurs progressent, de nouveaux joueurs appa­raissent et c’est plus compliqué. J’espère conti­nuer sur cette lancée, mais en tennis, il faut donner le meilleur de soi‐même à chaque saison et c’est ce qu’il y a de plus difficile. »

Publié le samedi 18 octobre 2025 à 12:08

