Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire contre Lorenzo Sonego (6−7 [3–7], 6–0, 6–3) en quarts de finale à Stockholm, Ugo Humbert a expliqué son choix de rappeler il y a quelques semaines son ex‐entraîneur, Jérémy Chardy, avec qui il s’était séparé fin 2024.
« C’est moi qui lui ai demandé de revenir. Ça s’est très bien passé. Tout de suite, on a retrouvé notre communication, notre entente. Je suis super content qu’il soit de nouveau avec moi. Il connaît extrêmement bien mon jeu. Il me connaît vraiment aussi très bien sur la gestion des matches et les entraînements. Ça s’est vraiment refait naturellement. »
Publié le samedi 18 octobre 2025 à 11:42