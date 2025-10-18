AccueilATPATP - StockholmUgo Humbert, de retour en demies avec son ancien coach : "C'est...
ATP - Stockholm

Ugo Humbert, de retour en demies avec son ancien coach : « C’est moi qui lui ai demandé de revenir. Tout de suite, on a retrouvé notre commu­ni­ca­tion, notre entente »

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire contre Lorenzo Sonego (6−7 [3–7], 6–0, 6–3) en quarts de finale à Stockholm, Ugo Humbert a expliqué son choix de rappeler il y a quelques semaines son ex‐entraîneur, Jérémy Chardy, avec qui il s’était séparé fin 2024. 

« C’est moi qui lui ai demandé de revenir. Ça s’est très bien passé. Tout de suite, on a retrouvé notre commu­ni­ca­tion, notre entente. Je suis super content qu’il soit de nouveau avec moi. Il connaît extrê­me­ment bien mon jeu. Il me connaît vrai­ment aussi très bien sur la gestion des matches et les entraî­ne­ments. Ça s’est vrai­ment refait naturellement. »

Publié le samedi 18 octobre 2025 à 11:42

