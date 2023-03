Si Carlos Alcaraz avait déjà choqué la planète tennis l’année dernière en décro­chant son premier tournoi du Grand Chelem à l’US Open et en deve­nant dans la foulée le plus jeune numéro un mondial de l’his­toire, le prodige espa­gnol s’est de nouveau distingué à Indian Wells en rempor­tant le titre sans perdre le moindre set le tout avec une victoire écla­tante de faci­lité face à Daniil Medvedev en finale.

Forcément impres­sionné comme nous tous, Alex Corretja a livré son analyse lors d’une inter­view réalisée pour la Cadena SER.

« Regarder Alcaraz jouer au tennis est amusant, diver­tis­sant. C’est comme regarder un spec­tacle. Quand on le voit jouer, il apporte toujours quelque chose de diffé­rent. C’est un joueur au tennis très agressif, très varié, avec une mobi­lité explo­sive, des coups terri­fiants pour ses adver­saires et une joie qui n’est pas typique d’un sport comme le tennis. Au tennis, on souffre géné­ra­le­ment, mais avec Alcaraz, on a l’im­pres­sion qu’il s’amuse et c’est très compliqué. Alcaraz joue très bien, il est très effi­cace, il s’amuse et il fait s’amuser les gens. Il répand la joie et l’en­thou­siasme et à chaque fois qu’il marque un point, on ne sait pas d’où il va venir. Son tennis est si grand pour son âge que je dirais qu’il ne sied pas à un si jeune joueur. Quelle mobi­lité ! Il ressemble à un boxeur, pas à un joueur de tennis. Son jeu de jambes lui permet de flotter, danser ou voler sur le court. Il est très bon, avec très peu il gagne beau­coup. Maintenant, il va à Miami en feu, parce qu’il est très diffi­cile de l’ar­rêter, mais gagner autant de matches d’af­filée peut parfois avoir des consé­quences au niveau muscu­laire. Mais nous espé­rons qu’il se réta­blira vite. »