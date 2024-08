Blessé depuis le tournoi de Wimbledon et forfait pour les Jeux Olympiques et le Masters 1000 de Montréal, l’Australien Alex De Minaur a révélé qu’il souf­frait d’une petite déchi­rure du carti­lage fibreux se trou­vant à l’ex­tré­mité ou qui se connecte à l’ad­duc­teur. Une bles­sure extrê­me­ment rare et sur laquelle il existe très peu d’informations.

« Ma bles­sure est tota­le­ment unique et nouvelle sur laquelle il existe très peu de recherches. Cela repré­sente quatre ans de travail. C’est pour­quoi ils n’ont pas pu me donner une esti­ma­tion du temps de guérison. C’est plutôt un peu d’es­poir, on attend de voir. Donc, oui, c’est une bles­sure assez unique. J’espère que la douleur dimi­nuera avec un peu de repos, et fina­le­ment, il s’agit en quelque sorte de travailler contre la montre pour revenir le plus vite possible. »