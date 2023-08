Depuis son succès à Wimbledon, il ne se passe pas un jour où un ancien cham­pion ne vante les qualités de Carlos Alcaraz.

Cette fois, c’est au tour d’Andy Roddick et on peut dire que cela résume l’avis général.

Cette analyse a été écrite dans le cadre d’un parte­na­riat qu’Andy possède avec Betway, un site de paris en ligne.

« J’ai été surpris par ce qu’il a fait à Wimbledon, personne n’au­rait prédit que Djokovic y perdrait une finale. C’est incroyable comme il est capable de générer de la vitesse et de changer de direc­tion. Je pensais que nous ne rever­rions jamais rien de tel que le Big3, mais ils n’ont pas encore fini leur course et nous avons déjà une nouvelle force domi­nante avec lui. Il rempor­tera dix titres du Grand Chelem et j’avoue que je n’ai jamais pris autant de plaisir à regarder un joueur de tennis », a déclaré l’an­cien numéro 1 mondial.