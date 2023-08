Provocateur, John Lloyd continue à faire des décla­ra­tions fracas­santes lors­qu’on lui donen la parole comme cela a été le cas derniè­re­ment pour le Podcast Rock n Roll Tennis’.

Interrogé sur le côté glamour que doit avoir une star du tennis, il s’est penché un moment sur le cas de Grigor Dimitrov.

« Grigor a eu quelques rela­tions très média­ti­sées. Je veux dire, quel­qu’un qui peut sortir avec Maria Sharapova et Serena Williams, il faut le respecter. C’est un sacré duo, et puis bien sûr, il a été avec Nicole Scherzinger, c’était sa petite amie quand même. Après c’est aussi vrai qu’il n’est pas assez bon joueur pour fran­chir le pas et devenir une vraie star »