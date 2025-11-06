Novak Djokovic et sa famille ont déménagé depuis peu en Grèce, non loin d’Athènes. Une décision toujours difficile à prendre, mais qui révèle toute la lucidité du Serbe face à des choix importants. Une caractéristique qu’Andy Roddick respecte profondément, et a mis en parallèle avec la carrière de Nole, lors du dernier épisode de son podcast.
« J’ai énormément de respect pour Novak car, s’il dit quelque chose à voix haute et qu’il y croit, il y croit vraiment. Je veux dire, il a déménagé en Grèce à cause de ses convictions et a tout bouleversé dans sa vie. Il faut donc respecter cela d’une manière ou d’une autre. Et cela explique sans doute en grande partie pourquoi il a pu faire ce qu’il a fait pendant si longtemps, n’est‐ce pas ? Tout le monde pensait que Roger Federer et Rafael Nadal étaient les meilleurs et que personne n’allait les détrôner, et lui s’est dit : ‘Je crois que je peux le faire.’ Et il l’a fait »
Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 09:47