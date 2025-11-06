Novak Djokovic et sa famille ont démé­nagé depuis peu en Grèce, non loin d’Athènes. Une déci­sion toujours diffi­cile à prendre, mais qui révèle toute la luci­dité du Serbe face à des choix impor­tants. Une carac­té­ris­tique qu’Andy Roddick respecte profon­dé­ment, et a mis en paral­lèle avec la carrière de Nole, lors du dernier épisode de son podcast.

« J’ai énor­mé­ment de respect pour Novak car, s’il dit quelque chose à voix haute et qu’il y croit, il y croit vrai­ment. Je veux dire, il a démé­nagé en Grèce à cause de ses convic­tions et a tout boule­versé dans sa vie. Il faut donc respecter cela d’une manière ou d’une autre. Et cela explique sans doute en grande partie pour­quoi il a pu faire ce qu’il a fait pendant si long­temps, n’est‐ce pas ? Tout le monde pensait que Roger Federer et Rafael Nadal étaient les meilleurs et que personne n’al­lait les détrôner, et lui s’est dit : ‘Je crois que je peux le faire.’ Et il l’a fait »