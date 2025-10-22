AccueilATPAndy Roddick : "Je ne dis pas qu'Holger Rune s'est blessé uniquement...
Andy Roddick : « Je ne dis pas qu’Holger Rune s’est blessé unique­ment à cause du calen­drier, mais je peux affirmer avec certi­tude que ce calen­drier ne favo­rise en aucun cas la santé des joueurs »

Thomas S
Par Thomas S

Alors que la bles­sure d’Holger Rune, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille, fait beau­coup parler, Andy Roddick, dans le dernier épisode de son podcast, s’est ajouté au concert des critiques contre le calendrier. 

Er si l’an­cien numéro 1 mondial ne va pas aussi loin que la mère du joueur danois, il affirme néan­moins qu’il y des choses à changer. 

« Cela ne signifie pas que toutes les bles­sures sont dues au calen­drier, et nous serions complè­te­ment idiots de ne pas nous demander pour­quoi nous ne pouvons pas créer un calen­drier qui préserve la santé des joueurs à long terme. Je ne dis pas que Holger a agi ainsi unique­ment à cause du calen­drier. Je peux affirmer avec certi­tude que ce calen­drier ne favo­rise en aucun cas la santé des joueurs. »

Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 16:27

