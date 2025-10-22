Alors que la blessure d’Holger Rune, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille, fait beaucoup parler, Andy Roddick, dans le dernier épisode de son podcast, s’est ajouté au concert des critiques contre le calendrier.
Er si l’ancien numéro 1 mondial ne va pas aussi loin que la mère du joueur danois, il affirme néanmoins qu’il y des choses à changer.
« Cela ne signifie pas que toutes les blessures sont dues au calendrier, et nous serions complètement idiots de ne pas nous demander pourquoi nous ne pouvons pas créer un calendrier qui préserve la santé des joueurs à long terme. Je ne dis pas que Holger a agi ainsi uniquement à cause du calendrier. Je peux affirmer avec certitude que ce calendrier ne favorise en aucun cas la santé des joueurs. »
Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 16:27