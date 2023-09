Holger Rune vit une période compliquée.

S’il a décidé de se passer de Patrick Mouratoglou pour ne garder que Lars Christensen à ses côtés, le numéro 4 mondial n’a pas encore trouvé la solu­tion pour rebondir : battu par le 116e mondial Thiago Monteiro en Coupe Davis, il a enchaîné une cinquième défaite consé­cu­tive (sans compter la Hopman Cup !). Il n’a plus gagné de match son huitième de finale contre Grigor Dimitrov à Wimbledon.

Au micro de TV 2 Sport, sa mère, Aneke Rune, a expliqué qu’il ressen­tait toujours de fortes douleurs au dos.

« Il a mal à chaque service et les fortes doses d’ibu­pro­fène n’ont pas eu d’effet », a expliqué celle qui est aussi son agent.

UPDATE ON HOLGER RUNE’S CONDITIONS ! 🚨🇩🇰

(via TV 2 Sport)



– Rune played and lost his Davis Cup match against Thiago Monteiro. He could have played today as well, but he was replaced by Moeller (Brazil already won the tie). He probably wouldn’t have played anyway.



– His mother,… pic.twitter.com/dBJVdl3gpn