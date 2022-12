Eurosport a eu la riche idée d’évo­quer le sujet du dopage dans le tennis en inter­vie­want Arnaud Clément.

La « Clé » revient sur les récents propos de Roger qui expli­quait la contrainte liée au fait d’avoir le réflexe à chaque fois donner sa loca­li­sa­tion. Le Suisse jugeait cela pesant, surtout qu’il fallait constam­ment avoir ce réflexe alors que la vie d’un cham­pion de tennis est rythmé par les dépla­ce­ments aux quatre coins du globe.

Sur ce point précis, Arnaud a donc contredit avec humour le Suisse : « Il est gentil Federer mais sa loca­li­sa­tion pour les contrôles andi‐dopages c’était plus simple que pour les autres puis­qu’il donnait sa posi­tion en arri­vant et neuf fois sur dix c’était la même une semaine plus tard car il était en finale. Or, pour celui qui perdait plutôt et qui repar­tait sur un autre tournoi, ce n’était pas la même chose’ »