Pas tendre avec Alexander Zverev depuis sa nouvelle finale perdue face à Jannik Sinner à l’Open d’Australie, l’an­cien joueur fran­çais et consul­tant pour Eurosport, Arnaud Clément, après avoir expliqué que l’Allemand n’avait aucune chance de battre l’Italien et Carlos Alcaraz s’il ne faisait pas évoluer son jeu, est revenu sur sa fameuse bles­sure face à Rafael Nadal en demi‐finales de l’édi­tion 2022 de Roland‐Garros.

Et selon lui, même si Zverev ne s’était pas blessé grave­ment à la cheville, il aurait malgré tout perdu alors qu’il domi­nait pour­tant les débats sans mener au score.

« Tout le monde dit que si Zverev ne s’était pas blessé contre Nadal en demi‐finales de Roland‐Garros 2022, il aurait gagné. Ben non, il aurait perdu. Je suis sûr qu’il aurait perdu. Le match, il le domine mais au final, il n’est pas devant au score. Donc nous, obser­va­teurs, on le voit : ‘Incroyable, il domine Nadal’. Mais il y a un set partout en fait (en réalité, un set zéro pour Nadal et 6–6 dans le deuxième). Alors que lui Nadal, il sait faire. Lui, toujours pas. »