Le Danois s’est exprimé sur la chaine italienne 100% tennis SuperTennis. Visiblement il connait le chemin qui peut lui permettre de revenir au haut‐niveau.

« Je ne pense pas que j’ai besoin de changer mon style de jeu. Regardez Zverev, comment il a réussi à s’amé­liorer ces derniers temps sans changer son schéma de jeu. Avant sa bles­sure à la cheville, il était un joueur régu­lier du top 5, mais main­te­nant il est en forme. » a fait un nouveau saut quali­tatif et frappe plus fort à la porte des Grands Chelems. Je veux faire ça aussi. Ma prochaine étape n’est pas de gagner un tournoi majeur, mais de maxi­miser mon poten­tiel et de m’amé­liorer physi­que­ment, menta­le­ment et en tant que joueur. joueur de tennis. Si j’y parviens, je sais que « le succès viendra »