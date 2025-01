Invité de l’émis­sion « Retour Gagnant » sur Eurosport afin de faire le bilan de cette édition 2025 de l’Open d’Australie et revenir sur le sacre de Jannik Sinner face à Alexander Zverev, le consul­tant Arnaud Clément s’(est une nouvelle fois montré assez dur avec l’Allemand.

Pour l’an­cien joueur fran­çais, Zverev ne lie pas la parole aux actes.

« Je suis toujours très dur, et ce n’est pas une volonté parti­cu­lière de ma part de l’être. Mais quand par exemple il tient des propos sur le travail mis en place, en fait le travail mis en place il se voit, c’est‐à‐dire qu’on a pas besoin de le dire, cela se voit sur le terrain. Si on arrive la veille de Roland‐Garros et qu’on se dit que c’est peut‐être le moment pour Zverev, il faut surtout voir ce qui va se passer avant. Et s’il n’y a pas une évolu­tion dans son jeu entre main­te­nant à Roland‐Garros, ce sera la même chose et il ne pourra pas gagner. « Pas gagner », c’est un peu violent parce que ca dépend des circons­tances : si Sinner est suspendu et Alcaraz blessé, peut‐être qu’il aura une chance. Mais s’il y a ces deux gars qui sont toujours dans le tableau et en plein posses­sion de leurs moyens, pour moi, il n’a aucune chance de battre les deux. Son atten­tisme ne pourra jamais être compensé par sa qualité de service. »