Faisant partie des révé­la­tions de la saison 2024 grâce notam­ment à son huitième de finale à l’Open d’Australie, Arthur Cazaux, en plus d’une très belle progres­sion au clas­se­ment (actuel 63e mondial), a fait exploser son prize money, rempor­tant ainsi 870 000 dollars cette année pour un total d’1 362 480 dollars glanés en carrière.

Interrogé à ce sujet lors d’une inter­view réalisée chez nos confrères de First Team, le Montpelliérain a tenu à réta­blir certaines vérités.

« Sur les réseaux, il y en a qui disent : ‘Putain Cazaux, 21 ans, il a gagné 230 000 dollars en Australie, c’est énorme’. Je ne suis pas à plaindre mais pour parler de l’Australie, il faut savoir que les 230 000, c’est ce qui est écrit sur le papier. Donc ce qui est marqué sur ma fiche ATP, où j’ai gagné 1 million et quelques de prize money, ce n’est pas du tout ce qu’il y a dans mon compte en banque. Pour l’Australie, tu as déjà 46% de taxe. Tu arrives en France, de cette somme qu’il reste, tu as les impôts qui te prennent entre 25 et 30%, tu as l’Urssaf qui te prend 20%. Et donc tu arrives à une somme qui est quasi­ment un quart de la somme affi­chée au départ. »